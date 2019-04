Vergonzoso comportamiento del Acalde

Ayer el Alcalde, en su condición de candidato del PSOE ha publicado en redes sociales, ufano y orgulloso, una visita rindiendo pleitesía a los herederos de Armando Álvarez. Visita hecha en horario en el que debería estar cumpliendo con sus funciones de alcalde, por cierto. Funciones por las que sigue cobrando casi 53.000 euros aunque últimamente dedique prácticamente todo su tiempo a la campaña electoral.

Una visita en la que como un lacayo, se ha dedicado a prometer a una empresa privada darles todo lo que pidan, poner a su disposición terrenos y ensalzarles en todo lo ensalzable de forma miserable y nada propia de un Alcalde.

Una actitud totalmente entreguista en la que en lugar de hacer valer su condición de máximo representante de todas y todos los torrelaveguenses, se presenta en una fábrica a poner a disposición de cuatro ricachones la ciudad, para todo aquello que necesiten, sin importarle nada la justicia social, el medioambiente o los intereses generales. Torrelavega está como está, por la falta de dignidad de sus representantes, que actúan como marionetas en manos de los gerifaltes de esta ciudad.

Es preocupante, como mínimo, que quien debe velar por el interés general prometa a un empresario unos suelos que no son del Ayuntamiento, como ha hecho con los terrenos de las mal llamadas Excavadas. Una incógnita que ya despejó el Consejero de Industria, pero que ya no tienen reparo ninguno en airear. El único objetivo de destrozar la Mies de Sorraasa (Excavadas que llaman sin serlo) es dotar de suelo nuevo a precio de saldo para que Aspla, atendiendo a sus intereses particulares, que probablemente pasen por liberar suelos para especular inmobiliariamente con ellos. De hecho, no hay ninguna evidencia de que esa fábrica necesite más suelo para su proceso productivo, lo que reforzaría el interés de esa fábrica de tener nuevos suelos para ganar dinero con los actuales.

Y la especulación pública en Torrelavega está a la orden del día y el alcalde, ante eso, se baja los pantalones importándole muy poco incluso la legalidad y el medio ambiente. Ofreciendo unos terrenos que la Consejería de Medio Ambiente ya dijo en un demoledor informe que era un error, probablemente ilegal y que no respondía a los objetivos ni las necesidades. Y de hecho, lo demuestran cuando nos hablan de un polígono científico y tecnológico que, en realidad, son terrenos a medida de Aspla.

En Torrelavega se está cociendo un pelotazo y bien parece que el PGOU se revisa para contentar a Sniace y Aspla, que han vinculado completamente los diseños de la ciudad. Y el alcalde les visita para prometerles un buen trozo de la tarta que se está repartiendo.

Con la sempiterna excusa del empleo, el alcalde sigue a las órdenes que le marcan algunos empresarios influyentes. Un empleo que ya de paso, podía haber exigido que fuese de calidad durante esa visita, en lugar de aplaudir de forma cómplice el empleo de una fábrica, cuya contratación se produce a través de ETT´s y que la mayoría de los trabajadores pertenecen a subcontratistas a los que exigen por debajo de las condiciones laborales.

Mientras tanto, la ACPT seguiremos esperando a que se redacte un informe serio sobre el estado del suelo industrial en la comarca, un punto de partida que se niegan a afrontar por miedo a que esos datos les fastidien sus planes de seguir considerando el suelo como uno de los negocios más rentables, no ya para el ayuntamiento, sino para los verdaderos jefes de Torrelavega, algunos empresarios con políticos sumisos a su cargo.

En Torrelavega a 16 de abril de 2019.