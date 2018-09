Patadón palante: Otra negligencia más de Jesús Sánchez

Con la finalización del curso 2017/2018, se ponía fin a los contratos que tenían las Escuelas Deportivas Municipales de Torrelavega, después de 4 años que venían prestando el servicio. Algo que era sabido desde el momento en que se firmó inicialmente el contrato. Aun así, a primeros de septiembre, las escuelas deportivas municipales iniciaron su actividad pese a no existir un contrato, ni haber resuelto ninguna licitación, ni siquiera haber sido aprobados los pliegos de contratación ni en el pleno ni en la comisión de Hacienda.

En estos momentos, las escuelas deportivas de Torrelavega están funcionando de una forma irregular. El único responsable es el concejal Jesús Sánchez, que es el que ha presionado y engañado al margen de la Corporación y de los técnicos municipales para poner en marcha las escuelas en fecha, pero no en forma.

Esta situación a la que hemos llegado se podría haber evitado perfectamente si no fuera por la negligencia del concejal de Deportes, Jesús Sánchez, tal y como ya denunciábamos en el pleno del 30 de mayo de 2018, cuando se llevaron los pliegos a debate. Unos pliegos que debían haber sido llevados a pleno no en mayo, sino en enero, pues nos consta que ya desde el mes de enero estaban redactados. Se hubiese sacado el servicio de las escuelas deportivas a concurso con el tiempo suficiente que hubiese permitido resolver los pliegos para su entrada en funcionamiento en el mes de septiembre y haber iniciado el curso de las mismas de una forma regular y correcta.

No es la primera que vez que a este concejal se le pasan las fechas de los pliegos, pues hace cuatro años, este mismo servicio, comenzó a mitad del mes de octubre únicamente por su incapacidad. Esta vez, su irresponsabilidad la ha querido tapar cometiendo una irregularidad mucho mayor. En estos momentos, las escuelas deportivas de nuestra ciudad están funcionando sin contrato, se están usando las instalaciones municipales sin autorización, y en caso de que ocurriese algo, el Ayuntamiento sería el responsable directo subsidiario.

Esto ha ocurrido, única y exclusivamente, porque estamos en un año electoral. Si esta situación se hubiera producido en otro año, estamos seguros que las escuelas hubiesen comenzado tarde, pero que a 8 meses de las elecciones, las escuelas hubiesen comenzado tarde, con el coste político que eso hubiera supuesto, es algo que el concejal de Deportes no ha estado dispuesto a asumir, razón que sumada a su torpeza le ha llevado a impulsar esta irregularidad.

Ayer, en la comisión de Hacienda, ni concejal de Hacienda, ni técnicos, ni interventor, eran conocedores del inicio de la actividad de las escuelas deportivas. En estos momentos se está manteniendo una reunión, de la que va a salir la paralización del funcionamiento de todas las escuelas deportivas de Torrelavega hasta que se resuelvan los contratos de prestación del servicio.

Parece que el concejal de deportes, Jesús Sánchez, gestiona su área como si se tratase de un gimnasio particular, haciendo trabajar sin contratos a los monitores del mismo, al margen de técnicos y del resto de la Corporación, que para él no somos más que palos en las ruedas para sus ambiciones personales. A Jesús Sánchez, las leyes y normas que rigen este ayuntamiento le molestan, no le agradan y por ello se las salta cuando le viene en gana.

En Torrelavega a 20 de septiembre de 2018