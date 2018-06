El PSOE y el PRC son perjudiciales para nuestro medio ambiente.

Desde la ACPT queremos denunciar la hipocresía del Equipo de Gobierno PSOE-PRC en la jornada del “Día Mundial del Medio Ambiente”, a celebrar en el Parque de La Viesca.

En primer lugar, queremos destacar que las y los vecinos llevan más de 25 años pidiendo proteger el entorno de La Viesca. En 2016 se aprobó por fin una declaración de ANEI, y desde entonces estamos esperando a que se redacten las Normas de Protección, dentro de un proceso “participativo” de risa: Charlas vacías y sin contenido, un cutre-cuestionario colgado un viernes en la web para ser recogido el martes, y poco más. Cuatro actos hechos a medida para engordar el álbum de fotos de algún concejal de cara a las elecciones, poco antes de que se descuarticen entre ellos por un sillón.

Resulta también irónico que el concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca del PSOE, nos anime a sumarnos a la concienciación particular de este Día Mundial del Medio Ambiente sobre los peligros de los plásticos, habiendo votado hace pocos meses él y el resto de los partidos en contra de una moción de ACPT… precisamente para concienciar y hacer un reciclaje responsable, reducir el agua embotellada y el consumo de plástico en el Ayuntamiento y en la ciudad.

Durante ese pleno prácticamente se rieron de nosotras; Calderón del PP dijo que era una “sanjuanada carnavalesca”, Javier López Estrada del PRC afirmó que el agua embotellada era “más ecológica” (¿?), o el propio Urraca comentó que le parecía “perfecta tal y como está”. Ahora nos presentan esta jornada, cuyo lema principal es “Sin contaminación por plásticos”, y toca decir “No al plástico” a la hora de hacerse la foto. Una vez más, el tiempo nos da la razón, la lástima es que no se tomarán medidas efectivas para reducir el plástico, cuando terminen de hacerse unos los selfies.

Ante esta sobredosis de postureo medioambiental, queremos recordar asimismo que, en la práctica, tenemos un aire polucionado, con empresas como Sniace rebasando los límites permitidos a menudo, y tanto el Ayuntamiento como el CIMA del Gobierno de Cantabria, con Jesús García Díaz del PSOE a la cabeza, hacen la vista gorda. También, ante la inacción del Ayuntamiento y para evitar más contaminación, hemos promovido y presentado alegaciones a la instalación de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en Riaño-Duález.

Nos dicen también que La Viesca es un excelente entorno para el “ocio saludable”. Estamos de acuerdo. ¿No puede serlo también Las Excavadas? Para el PSOE, PRC y PP, parece que no, ya que están dispuestos a arrasar y hormigonar una mies, y echar a la gente de sus casas y sus negocios para que unos pocos empresarios especulen con un polígono. Llevamos ya un par de años ayudando a defender este terreno.

Mientras el PSOE y el PRC nos hablan de sostenibilidad, han traído una bombilla gigante de Navidad de 10 metros y que costó 80.000 € desde Córdoba en camiones tráiler.

Ya hemos visto de todo acerca del medio ambiente en este Ayuntamiento: Concejales del PP de la Junta Vecinal de Viérnoles intentando repartirse el Monte Dobra mientras Ildefonso Calderón callaba, o al concejal de Torrelavega Si, Rufino Sasián recogiendo cartón de manera ilegal con su empresa. Hemos criticado el patrocinio de bancos que desahucian como el BBVA en “Jornadas de bosques”, o la colaboración del Ayuntamiento con Gas Natural Fenosa, empresa de fracking.

Unos permisos de fracking en Cantabria que fueron aprobados por el gobierno de Zapatero del PSOE, luego por el PP de Rajoy, y también a nivel local por Miguel Ángel Revilla del PRC, mediante el permiso “Arquetu”. En 2014 aportamos nuestro granito de arena a esta lucha presentando una moción simbólica, que fue aprobada, para solicitar la prohibición de esta técnica en nuestra región.

La amenaza sigue aún presente, y el PSOE, PRC y PP de Cantabria, pese a repetir una y otra vez que iban a redactar una ley definitiva contra el fracking, en todos estos años no han movido un dedo ni han exigido al Ministerio de Industria que extinga todos los permisos, tal y como pide toda la población.

Y si para algunas cosas como La Viesca tenemos que esperar décadas, o esperar a leyes para prohibir el fracking que nunca llegan, para otras cosas nuestros políticos “defensores del medio ambiente” las tramitan por la vía rápida: En el 2017, el PP, el PSOE, el PRC y Ciudadanos modificaron la Ley del Suelo en el Parlamento de Cantabria para permitir a empresas mineras desarrollar su actividad en suelo rústico y prácticamente cualquier parte del territorio.

Así, estas empresas tienen vía libre para reventar parcelas de Torrelavega, Ganzo, Suances, Santillana del Mar o Reocín entre otras, que contienen abundantes recursos naturales como acuíferos, fauna y flora, ganadería, o incluso las propias Cuevas de Altamira que podrían verse afectadas. Todo ello mientras unos y otros lo disfrazan de “minería verde” o “ecológica”. Lo que nos faltaba.

A nivel nacional, el PSOE y el PP apoyan tratados tan perjudiciales para el medio ambiente como el TTIP, que se encuentra en negociaciones y supondría, entre otros, la pérdida de competencias de municipios a favor de las multinacionales, comercio de transgénicos y vía libre para el fracking. Nosotras ya presentamos en 2014 una moción contra el TTIP que fue rápidamente rechazada por el PSOE, PRC y PP. Otro tratado, el CETA, ha sido aprobado con los votos del PP y el PSOE ya de Pedro Sánchez.

Y otro fiasco medioambiental, el Proyecto Castor, un almacén submarino de gas en Castellón que provocó casi 500 terremotos en 2012 y 2013, fue avalado por la nueva ministra de Energía, Teresa Ribera del PSOE. Miles de millones de euros despilfarrados de dinero público, de los cuales la mayor parte han ido a parar a las empresas de Florentino Pérez.

CONCLUSIÓN

Esta institucionalización de la lucha por el Medio Ambiente con jornadas como estas no es sino un lavado de cara de estos mismos partidos, que no solo no solucionan los problemas medioambientales de la ciudad, sino que constantemente generan y permiten otros nuevos tan perjudiciales como el polígono de Las Excavadas, el fracking, el TTIP o la minería, legislando siempre a favor de empresas privadas y en contra de la voluntad popular.

Desde la ACPT seguiremos manteniendo, como hemos venido haciendo hasta ahora, un compromiso firme y constante por el medio ambiente y nuestro territorio, luchando por un cambio de modelo y alejados de todo este postureo, donde partidos como el PSOE o el PRC, en lugar de trabajar por conservar el medio ambiente, son los primeros en destrozarlo y también los primeros en usarlo como rédito político y hacerse fotos dándonos, eso sí, lecciones de sostenibilidad y concienciación por el camino.

Esperamos asimismo que en estas jornadas se utilicen jarras y vasos de cristal en la comida en lugar de plástico, y que ningún político tale unos árboles de La Viesca y se los lleve a su casa, como hizo Higinio Terán Acebo del PRC durante su mandato cuando era, ironías de la vida, concejal de Medio Ambiente.

En Torrelavega a 9 de junio de 2018