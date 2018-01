La dejadez de PSOE y PRC aboca al SERCA a la desaparición.

Hoy hemos convocado a la prensa para denunciar como se está produciendo una privatización encubierta de los servicios que actualmente presta el Centro Especial de Empleo SERCA. Una privatización que es fruto de la dejación que tanto PSOE como PRC están realizando en el Patronato Municipal de Educación, responsable directo del SERCA. De continuar con esta línea de dejación y pérdida de carga de trabajo, el Centro estará abocado a su desaparición.

Hace un mes y medio, desde la ACPT solicitamos por escrito la convocatoria urgente del Consejo de Administración del Patronato, tras conocer las intenciones que desde la Concejalía de Deportes se tienen de privatizar el servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas que viene prestando el SERCA.

Debemos recalcar que en todo lo que llevamos de legislatura el Consejo de Administración del Patronato no se ha reunido ni una sola vez en sesión ordinaria, tal y como marcan los estatutos (Al menos una al trimestre) y como se aprobó en la sesión inicial del Patronato: el primer jueves de cada trimestre a las 19:00h.

En una reunión que tuvo lugar hace dos semanas, convocada por el concejal de deportes, Jesús Sánchez, se informó que habían decidido sacar a licitación el mantenimiento de las instalaciones deportivas, servicio que venia prestando el SERCA. En dicha reunión no acudieron ni José Luis Urraca, concejal de personal y responsable indirecto de todas y todos los trabajadores de este Ayuntamiento, ni tampoco Javier Melgar, presidente del Patronato Municipal de Educación.

La razón que se daba para justificar esta privatización es la falta de personal que tiene el SERCA. Algo que es cierto, pero no es fruto de la casualidad si no de la decisión tomada por PSOE y PRC de no utilizar ni la excepcionalidad, ni cualquiera de las otras formas actuales que nos permite la actual legislación para cubrir las necesidades de personal que tiene el Centro Especial de Empleo.

De los 120 trabajadores y trabajadoras que había en plantilla hace 5 años, actualmente hay 79, con una media de edad mucho más alta que entonces. En estos momentos el SERCA está en un fin de etapa, la mayoría de la plantilla esta cercana a la edad de jubilación y ese relevo generacional que se tenía que haber producido ya, no ha ocurrido. Parece ser que no es uno de los asuntos prioritarios de este Equipo de Gobierno, con lo cual el Centro Especial de Empleo SERCA está llamado a desaparecer.

La ACPT vuelve a solicitar la convocatoria del Consejo de Administración del Patronato para abordar de una manera seria qué se va a hacer con el SERCA, para tomar decisiones que obliguen a contratar el personal necesario que garantice la continuidad del Centro Especial de Empleo. Debate que, una y otra vez, se está rehuyendo desde el Equipo de Gobierno.

Además, la ACPT entiende que es necesario, en primer lugar, transformar la estructura interna, contratando tres técnicos para las tareas administrativa, de mantenimiento y conserjerías y de jardinería. Y en segundo lugar, cubrir el resto de plazas en personal que atienda esas tres áreas de trabajo.

Con esta falta de personal provocada, se está obligando a meter más horas al personal destinado a pabellones, a cubrir las conserjerías de los colegios con personal de otras áreas, dejando a su vez faltos de personal otros servicios que se deberían prestar. Y la única solución que se pone encima de la mesa por parte del Equipo de Gobierno es quitar carga de trabajo al SERCA a través de la privatización de esas tareas.

El Centro Especial de Empleo SERCA desde su creación ha sido un ejemplo de servicio público y social, con una valoración muy positiva por parte de todas y todos los vecinos, han desempeñado de una manera excelente las labores que se les han encomendado, algo que, a día de hoy se está poniendo en entredicho como consecuencia de la falta de estructura orgánica y de personal, cuyo responsable únicamente es el Equipo de Gobierno.

Como prueba de esa falta de interés, la oferta pública de empleo del SERCA de 2015, 2016 y 2017 no se ha ejecutado. Es decir, que desde que Javier Melgar es el presidente del Patronato Municipal de Educación, no se ha ejecutado ninguna de las ofertas públicas de empleo que hubiesen permitido aumentar el personal, evitando así la gravedad de esta situación.

La ACPT no se va a quedar de brazos cruzados ante este desmantelamiento, y hablaremos con el resto de los miembros del Patronato Municipal para forzar la convocatoria del mismo, en base a sus estatutos, que dicen que si el 50% de las y los consejeros solicitan la convocatoria de un Consejo, la Presidencia está obligada a convocarlo.

En Torrelavega a 19 de enero de 2018