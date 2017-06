De demostrarse la contratación irregular en Aguas Torrelavega, el alcalde y el letrado municipal deben dimitir de sus cargos.

Que en el Ayuntamiento de Torrelavega mucha de la gente que ha entrado a trabajar ha sido a dedo es algo que era vox populi en la ciudad. Todas y todos podemos conocer nombres y tenemos sospechas de más de uno, pero aun sabiéndolo no había ninguna manera de poder demostrarlo.

Pues bien, eso que hasta ahora era indemostrable, parece que comienza a coger cuerpo y van apareciendo pruebas. Como las que han salido a la luz después del Consejo de Administración de la empresa Aguas Torrelavega, gracias a la valentía que ha tenido la que fuese Gerente de la empresa.

Las revelaciones que se producían en ese Consejo de Aguas por parte del jefe de administración y la información que nos trasladaba el Secretario de dicho consejo del expediente que se sigue en el Ayuntamiento, respecto de la solicitud de revisión de oficio de la Resolución de Alcaldía nº. 2012000197, de 24 de enero de 2012, lo único que hace es corroborar las sospechas de existencia de un presunto tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Por parte del jefe de administración se señalaba que en el año 2015 se intentó notificar al hijastro del letrado municipal, Sr Javier Díez (el letrado era secretario por aquel entonces de la empresa Aguas Torrelavega) para la finalización procedente de su contrato y que éste se negó a firmar la notificación. Y que fue el ya alcalde, José Manuel Cruz Viadero, quien acordó la continuidad del contrato, algo que según el propio INEM se hizo sin seguir el procedimiento establecido y de forma no regular. Algo que a nuestro juicio es muy, pero que muy grave.

Además, y si lo anterior hubiese sido poco, por parte del secretario del consejo, nos informaba que la entonces gerente de la empresa de Aguas, había declarado ante él y a consecuencia de la revisión de oficio que se está llevando a cabo de la resolución de alcaldía nº. 2012000197, que tras preguntársele si “Pedro Anillo (Letrado municipal) ha influido de alguna manera en la contratación de alguna persona en la sociedad Aguas Torrelavega” responde que “En su despacho el Sr. Anillo le dijo que quería que entrase en Aguas Torrelavega su hijo”. Y el jefe de explotación de la sociedad, a la pregunta de “Si tiene conocimiento de que el Sr. Anillo Abril ha intentado influir de alguna manera en la contratación de su hijastro en la empresa” responde que “La Gerente le manifestó la presión que había recibido por el Sr. Anillo para dicha contratación”.

Todas estas revelaciones de ser ciertas, y todo apunta a que así puede ser, es un claro ejemplo de un presunto tráfico de influencias por parte del Sr. Pedro Anillo Abril, abogado municipal y de José Manuel Cruz Viadero, Alcalde de Torrelavega.

Y debiesen tener como consecuencia directa el abandono de ambos de los cargos que ocupan actualmente en el Ayuntamiento de Torrelavega. Además, si se demuestra que la renovación del contrato del hijo del letrado municipal ha sido incorrecta, éste debería ser cesado inmediatamente de su puesto de trabajo.

Todas y todos sois conocedores que desde la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega siempre hemos sido muy escrupulosos con cualquier tipo de adjudicación o contrato público. Que llegamos a este ayuntamiento con el firme convencimiento de poner fin a cualquier práctica sombría, dudosa o irregular que se produjese, y fieles a ese espíritu pensamos llegar hasta el final en este tema, caiga quien caiga.

A la ACPT no nos valen las explicaciones que ha dado el Sr Cruz Viadero. No puede instar al consejo de administración de Aguas Torrelavega a investigar el caso, cuando nuestro portavoz, Iván Martínez solicitó copias de los contratos del Sr Díez (hijastro del Sr. Anillo) y los informes existentes al respecto en el Consejo del 30 de Marzo de 2017 y aun hoy no se nos han facilitado.

Al actual Consejo de administración no se nos facilita ni la documentación ni la información, de hecho, de no haberse producido la recusaciones por parte del Sr Díez, este consejo no se hubiese enterado jamás de lo que estaba pasando, pues hasta entonces jamás se nos informó de nada. Y eso que tras llegarnos rumores de estas supuestas irregularidades, la ACPT pidió ya el 23 de diciembre de 2015 un consejo extraordinario de administración donde se nos diesen todas las explicaciones, consejo que jamás se celebró.

Nos vemos obligados a tener que retrotraernos al pleno donde se resolvió la recusación que se había formulado contra el Alcalde. En aquel entonces, ACPT solicitamos que aquella recusación no se resolviese hasta que no se hubiese producido este último consejo de administración, pues hasta no oír la declaración del jefe de administración, no teníamos datos suficientes para posicionarnos al respecto, entonces todos los partidos políticos, a excepción de ACPT, cerraron filas de una forma irresponsable entorno al Alcalde. Si algo ha quedado claro tras este consejo de aguas es que el Alcalde tiene mucho que explicar de lo ocurrido y que se tiene que apartar de inmediato de todo el procedimiento abierto pues no puede ser ni juez ni parte.

Los tiempos en que para entrar a trabajar en el Ayuntamiento de Torrelavega era necesario conocer a alguien o presionarlo de forma directa, han terminado. Y este caso viene a sumarse a otros como el de la contratación irregular de un policía local, que ya en el último pleno pedimos que se abriese una investigación interna que aclarase quien o quiénes eran los responsables de esta irregularidad cometida que además de ser éticamente reprobable nos va a costar a los Torrelaveguenses 120.000€.

En Torrelavega a 2 de junio de 2017